Киев просит Шольца организовать встречу Путина и Зеленского

Украинские власти готовы обсуждать нейтральный статус

В офисе президента Украины Владимира Зеленского сообщили в среду, что Киев обратился к канцлеру Германии Олафу Шольцу за помощью в организации встречи Зеленского с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом пишет РИА "Новости".

Уточняется, что Киев готов обсуждать нейтральный статус Украины, если будут предоставлены гарантии безопасности.

Также из офиса Зеленского поступили данные о том, что из Сум по гуманитарному коридору выехали 25 автобусов и 6 тысяч частных авто.

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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