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Московское отделение ЕР направило 18 тонн гуманитарной помощи для эвакуированных из ДНР и ЛНР

18:29
  • среда
  • 09 марта 2022

Груз передали волонтерам

Члены московского отделения "Единой России" передали волонтерам груз гумпомощи для эвакуированных жителей ЛДНР.

Партия отправилась в Ростовскую область. Это более 18 тонн груза: продукты питания, жизненно важные медикаменты, шприцы, обезболивающие, средства гигиены и ухода за детьми.

"В сборе помощи приняли участие тысячи неравнодушных москвичей, волонтеры, депутаты "Единой России". Мой коллега, председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов и Российский книжный союз передали 1,5 тыс. детских книг", - добавил секретарь МГРО "Единая Россия", вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

С 19 февраля границу с Россией пересекли свыше 200 тысяч жителей ДНР и ЛНР, из них более 50 тысяч - дети.

"Я хочу поблагодарить наших волонтеров из округа, которые круглосуточно осуществляли сбор, упаковки и погруз гуманитарной помощи, а также наших отзывчивых жителей Центрального округа, которые с первых дней работы штаба вносили свой вклад в общее дело", - заявил секретарь местного отделения "Единой России" в Центральном административном округе Москвы, префект округа Владимир Говердовский.

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