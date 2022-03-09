Путин и Шольц обсудили спецоперацию России на Украине

Особое внимание лидеры уделили гуманитарным аспектам

В среду президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с канцлером Германии Олафом Шольцем, сообщила пресс-служба Кремля.

"В контексте развития ситуации вокруг специальной военной операции по защите Донбасса обсуждены варианты политико-дипломатических усилий, в частности итоги третьего раунда переговоров российской делегации с представителями киевских властей", - говорится в сообщении.

Там также указано, что особое внимание лидеры уделили гуманитарным аспектам обстановки на Украине и в республиках Донбасса. Путин проинформировал Шольца о мерах по организации гуманитарных коридоров для эвакуации мирных жителей.

Стороны договорились продолжать контакты.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения властей ДНР и ЛНР. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"