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Минобороны обвинило Киев в срыве плана по эвакуации жителей

19:08
  • среда
  • 09 марта 2022

Ожидаемых результатов операция не принесла

В Минобороны России сообщили, что операция по открытию гумкоридоров и эвакуации жителей в среду по вине киевских властей ожидаемых результатов не принесла. Мониторинг на земле и с воздуха действия украинской стороны показал, что ни одного практического мероприятия по подготовке гуманитарных колонн не было.

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С 10 часов утра на всех направлениях отмечена интенсивная перегруппировка Украиной подразделений и националистических батальонов, перемещение вооружения и военной техники, а также наращивание сил и средств. Кроме того, не прекращается огонь по позициям ВС Росcии в пригородах Киева, Чернигова, Харькова, Сум, Мариуполя, также на гуманитарных коридорах.

Украинская сторона отвергла предложенные Россией маршруты для эвакуации на территорию России на 9 марта, заявили в российском Минобороны.

"Кроме того, украинской стороной выдвинуты абсурдные и заведомо невыполнимые требования: на одном маршруте провести обязательное разминирование, причем минно-взрывных устройств, установленных националистами, а на другом – восстановить автомобильный мост, разрушенный ВСУ при отступлении. Нелепость этих требований также в том, что оба маршрута проходят через территории, подконтрольные националистическим батальонам", - заявил начальник Национального центра управления обороной России, генерал-полковник Михаил Мизинцев (цитата по РИА Новости).

Украинские радикалы удерживают в заложниках в качестве "живого щита" более 4,5 миллиона мирных граждан, сообщили в Минобороны России. При этом Киев санкционировал применение оружия националистами по тем, кто предпринимает попытки эвакуации в Россию, угрожают убить родственников.

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