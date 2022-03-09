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У посольства Белоруссии в Италии произошел взрыв

19:16
  • среда
  • 09 марта 2022

Происшествие квалифицировано как террористический акт

Как сообщил МИД Белоруссии, неизвестные в масках подожгли и перебросили на территорию посольства страны в Италии самодельные взрывные устройства.
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"В результате взрыва нанесен существенный ущерб зданию посольства. В том числе выбиты окна в консульском помещении, деформированы металлическая лавка, металлический шкаф для хранения вещей, отдельные бетонные плиты", - приводит сообщение БелТА.

Правоохранительными органами происшествие квалифицировано как террористический акт. Итальянская сторона заявила о готовности усилить охрану загранучреждения.

Пострадавших в результате инцидента нет.

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