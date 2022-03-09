У посольства Белоруссии в Италии произошел взрыв

Происшествие квалифицировано как террористический акт
Как сообщил МИД Белоруссии, неизвестные в масках подожгли и перебросили на территорию посольства страны в Италии самодельные взрывные устройства.
"В результате взрыва нанесен существенный ущерб зданию посольства. В том числе выбиты окна в консульском помещении, деформированы металлическая лавка, металлический шкаф для хранения вещей, отдельные бетонные плиты", - приводит сообщение БелТА.
Правоохранительными органами происшествие квалифицировано как террористический акт. Итальянская сторона заявила о готовности усилить охрану загранучреждения.
Пострадавших в результате инцидента нет.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"