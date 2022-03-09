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Летевший из Сочи в Петербург лайнер запросил экстренную посадку

19:42
  • среда
  • 09 марта 2022

Ожидается, что самолет сядет в Самаре

Пассажирский Boeing авиакомпании "Победа" запросил экстренную посадку в Самаре, передает со ссылкой на источник "Интерфакс".
Летевший в Санкт-Петербург самолет экстренно сел в Ростове-на-Дону

"Самолет выполняет рейс из Сочи в Санкт-Петербург. Экипаж подал сигнал бедствия и запросил экстренную посадку в Самаре", - сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что экипаж получил анонимный сигнал о якобы находящемся на борту взрывном устройстве. Официального подтверждения этой информации нет.

Уточняется, что ранее аналогичные предупреждения получили экипажи самолетов Санкт-Петербург-Екатеринбург и Хабаровск-Москва.

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