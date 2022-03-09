В Донбассе батальон "Спарта" возглавил отец трагически погибшего Жоги

Бывшего командира посмертно наградили золотой звездой

В Донбассе легендарный разведбатальон "Спарта" продолжает дело трагически погибшего командира Владимира Жоги, который ценой собственной жизни спас мирных жителей. За этот подвиг он посмертно удостоен званий Героя России и ДНР. Его отец - Артём Жога - теперь возглавил подразделение. Основной задачей "Спарты", как и прежде, остаётся защита граждан, которые 8 лет вынуждены выживать в условиях постоянных обстрелов украинских силовиков.

Золотую Звезду Героя ДНР командира батальона "Спарта" полковника Владимира Жоги, награждённого посмертно, вручили его отцу. А за день до этого Владимира хоронил без преувеличения весь Донецк. Командир с позывным Воха погиб 5 марта в Волновахе, когда обеспечивал эвакуацию мирных жителей, в основном, женщин и детей. Владимиру Жоге было всего 28. Комбатом "Спарты" уже стал его отец - Артём Владимирович.

"Знаете, обычно всегда было так, что дети равняются на своих отцов, берут пример со старших братьев. Но в данном случае с отца. Но в какой-то момент определённый получилось так, что я начал на него равняться. Я хотел быть таким, как он, я стремился совершать такие же поступки, иметь такие же мысли, стремиться, достигать. Получается, что не он у меня учился, а я у него учился. И хочу взять эстафету Владимира в том обещании, что батальон "Спарта" будет жить, развиваться и существовать, бить врага, защищать все наши рубежи, освобождать все наши территории. Я клянусь Владимиру, что я приложу все усилия, чтобы это осуществить", - сказал Артём Жога, отец Владимира Жоги, командир отдельного разведывательного батальона "Спарта".

С первых дней вооружённого конфликта на юго-востоке Украины Владимир Жога - как и сотни других людей мирных профессий - ушёл защищать родную землю от нацбатальонов и ВСУ. Других вариантов даже не рассматривал. А уже в 21 год - после гибели создателя "Спарты" Арсена Павлова "Моторолы" - Воха возглавил батальон. Это одно из наиболее известных и боеспособных подразделений ДНР. Его бойцы участвовали в осаде и штурме донецкого аэропорта - и первыми водрузили над зданием воздушной гавани флаг ДНР. Они воевали в Иловайске, под Широкином и в районе Дебальцева.

"Наши ребята защищают нашу родину. И мы все тоже пошли бы защитили нашу родину. Просто уже сил никаких нет. Мы любим этих ребят. Сколько уже наших ребят поубивало. Сил просто нет", - говорит Валентина Пентык.

Бойцы "Спарты" так же занимаются уничтожением снарядов, которые находят в мирных кварталах городов и посёлков Донбасса. Кассетные и фугасные бомбы вывозят подальше от домов и закладывают в воронки, которые образовались от предыдущих таких ликвидаций. Чтобы отъехать на безопасное расстояние, есть всего 5 минут.

Разлёт осколков - более ста метров. И это при том, что снаряды находились в яме. Насколько разрушительным и смертоносным такой взрыв может быть на улице города, представить не трудно.

Снаряд начинён поражающими элементами, которые запрещены Женевской конвенцией. И такие страшные подарки от киевского режима последние 8 лет регулярно прилетают на территорию Донбасса. Но международные наблюдательные организации происходящее всё это время словно не замечали.

Оксана Фомичева. "ТВ Центр".

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