В Европе выступили против эмбарго на российскую нефть

Ранее такую идею озвучили в США

Стоимость пшеницы на мировом рынке с начала года выросла на 62 процента, цены на бензин в Европе и США бьют исторические рекорды - всё это следствие санкционной войны против России. Несмотря на серьёзный вред, который ограничения уже нанесли гражданам стран Запада, Вашингтон и Брюссель не торопятся отказаться от выбранной линии поведения. США даже анонсировали запрет на импорт энергоносителей из России, предварительно исключив из этого списка уран. Правда, на этот раз европейцы пока не спешат поддержать своих заокеанских партнёров. Многие страны ЕС возможный отказ от нашей нефти и вовсе уже назвали самоубийством.

Цены на бензин в США преодолели исторический максимум. Рекордные 4 доллара 17 центов за галлон. В некоторых штатах - все семь. И прогнозы - самые неутешительные. В Америке стремительно дорожает все. А президент США Джо Байден объявляет о запрете на импорт российских нефти и газа в США. Но в последствиях винит Россию.

"Война Путина уже наносит ущерб американским семьям на бензоколонках. С тех пор, как он начал наращивать свою военную мощь на границах Украины, цена бензина на заправках выросла на 75 центов. И будет расти дальше", - сообщил Байден.

США - мировой лидер по количеству автомобилей на душу населения. И вот в этой стране ее президент своими решениям делает бензин, - а значит и машины, - недоступной роскошью. Потакая русофобским настроениям конгрессменов-демократов, Байден лишь усугубляет положение своих граждан.

"Тот, кого пытается наказать Байден - это не Путин, это вы - простые американцы. Цены на топливо уже выше, чем когда-либо в истории. Они вот-вот станут еще выше. Цена на природный газ, электричество, еду, и все, что вы покупаете, буквально на любую вещь в вашей жизни. Вы вот-вот станете сильно беднее", - убежден Такер Карлсон, ведущий Fox News.

От конфронтации с Китаем американцы рискуют потерять еще больше. Ведь большая часть их дешевого производства там. Пекин отказался принимать участие в санкционной войне против России. Вашингтон теперь грозит уже КНР. Например, закрытием завода - крупнейшего производителя чипов в Шанхае.

"Украинский вопрос имеет четкие причины и следствия. Возглавляемое Америкой НАТО шаг за шагом подтолкнуло российско-украинский конфликт к вулканическому кратеру. США пытаются одновременно подавить Китай и Россию, чтобы сохранить свою гегемонию", - говорит Чжао Лицзянь, официальный представитель МИД КНР.

Вводя запрет на импорт энергоносителей из России, Штаты предусмотрительно исключили из списка уран. Он им нужен для производства электричества на АЭС. А 50% обогащенного уранового продукта идет к ним из России, Казахстана и Узбекистана.

Но если американцы, хоть и ощутимо дороже, но смогут обогреться и сохранить производства, то у Евросоюза плана "Б" нет. А Вашингтон очень давит на Брюссель, чтобы Старый Свет полностью отказался от российских энергоресурсов. Евробюрократы на широкой публике выступают с громкими и бравыми заявлениями, но пока все, что могут предложить своему населению - сделать температуру батарей на градус ниже. Отдельные политики пытаются воззвать к голосу разума.

Так, премьер-министр германской федеральной земли Саксония выступил против отказа от российского газа.

"Разрушительное воздействие этих чрезвычайно высоких, полностью вышедших из-под контроля цен на энергоносители на экономику Германии, на экономику Европы, на всех нас как потребителей было бы настолько губительным, что нельзя идти по этому пути", - сказал Михаэль Кречмер, премьер-министр германской Саксонии.

Министр финансов Франции сравнивает нынешний энергетический шок с нефтяным кризисом 1973 года и прогнозирует серьезные последствия для граждан. А кандидат в президенты Пятой Республики Марин ле Пен назвала возможный отказ от российского черного золота харакири. Вице-премьер Испании говорит о сильном влиянии ситуации вокруг Украины на экономику страны. Вводить убийственные для самих же себя антироссийские санкции отказываются сербы. И всячески выражают поддержку Москве. Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что не примет решений из-за океана в ущерб собственному народу.

"Каждому должно быть ясно в Европе и там, за океаном, что здесь, в этой части Европы, существует реальность, которая зависит от инфраструктуры и существующих источников энергоресурсов. В нашем регионе в настоящий момент решающим энергоресурсом является газ из России. Мы не позволим, чтобы наши граждане платили цену за войну в соседней стране", - заявил Петер Сийярто, министр иностранных дел Венгрии.

И прогнозы - неутешительные. Подземные хранилища газа в Германии опустошены почти на 75 процентов. Во Франции - более, чем на 80. Для восполнения запасов к следующей зиме нужно будет закачать такие объёмы, которые за один летний сезон никогда ранее не закачивались.

Кроме голубого топлива, на мировых биржах резко подорожала пшеница, а Россия и Украина - ключевые экспортеры. А европейцам нечем будет удобрять поля, так как поставки необходимой для этого химии шли из России. Да и своё химическое производство в ЕС встало из-за цен на электроэнергию. Ограничения повлияли на ситуацию с поставками через Черное море. А из-за бойкота логистических компаний, отказавшихся от работы с нашими грузами, наименее развитые страны мира ожидает голод. Считающиеся относительно благополучными государства - тотальный рост цен на все.

"Многие группы населения еле пережили экономический кризис, вызванный пандемией. Вы же его сейчас усугубили санкциями, который уже, вне зависимости от того, что мы даже еще не приступали к глобальной выработке контрмер, уже нанесли по вам сокрушительный удар. Вы это сделали сами. В этих условиях ситуация внутри ваших стран будет драматически деградировать", - сказала Мария Захарова, официальный представитель МИД.

При этом себя Россия прокормить сможет. Благодаря первой волне рестрикций и импортозамещению в стране возродилось сельское хозяйство. Сейчас по многим позициям продукции хватает не только для потребления внутри страны, но и на экспорт. К санкциям страна готова, заявили в Кремле.

"США, безусловно, объявили экономическую войну России, и они ведут эту войну. Да, де-факто так и есть. Санкции были ожидаемыми, самые разные наборы санкций тщательно прорабатывались и обдумывались заранее. Также заранее была начата подготовка к минимизации последствий", - сообщил Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента.

В правительстве России заверили, что будут помогать компаниям, попавшим под санкции, и содействовать сохранению рабочих мест и зарплат. Центробанк вводит новый временный порядок обращения наличной валюты. Пока граждане не смогут ее покупать, а снять с вкладов - не более 10 тысяч долларов. Но это коснется лишь трех процентов россиян.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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