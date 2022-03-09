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Россия ответила на претензии Украины к надежности газопроводов

22:11
  • среда
  • 09 марта 2022

Транзит газа в Европу через Украину идет в полном объеме

Опасную провокацию совершили сегодня украинские националисты - они нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую АЭС.

"Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания. В настоящее время украинская сторона всячески уклоняется от организации каких-либо ремонтно-восстановительных работ. По нашему мнению, это ещё раз подтверждает абсолютно целенаправленный и провокационный характер действий националистов", - заявил Николай Панков, статс-секретарь - заместитель министра обороны России.

В случае необходимости будет использован и резервный вариант - АЭС подключат к энергосистеме Белоруссии. На сообщение, что станция обесточена, отреагировало и МАГАТЭ - по мнению агентства, критических нарушений безопасности нет.

И сегодня же Киев предъявил претензии к надежности газопроводов, идущих из России через территорию Украины. Российское Минэнерго заявило, что выполняет все обязательства по контрактам и обеспечивает поставки в полном объеме - по заявкам потребителей отгружается 109 миллионов кубометров газа в сутки.

"При этом отдельно хочу сфокусироваться на том, что только две компрессорные станции, которые обозначены в письме, находятся под контролем украинской стороны и обеспечение их надежности и безопасности - как функционирования, так и оборудования, находящихся на данных станциях, является обязанностью оператора газотранспортной системы Украины", - указал Павел Сорокин, заместитель министра энергетики России.

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