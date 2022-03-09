ВСУ нанесли удар по питающей Чернобыльскую АЭС подстанции

Россия договорилась с Белоруссией о восстановлении электроснабжения

Заместитель министра обороны России Николай Панков сообщил в среду, что украинские националисты пошли на крайне опасную провокацию.

"Они нанесли удар по подстанции и линиям электропередачи, питающим Чернобыльскую атомную электростанцию. Российскими специалистами приняты оперативные меры по переходу на резервные дизель-генераторные источники питания", - сказал замглавы Минобороны (цитата по ТАСС).

Он добавил, что Россия договорилась с Белоруссией о восстановлении электроснабжения по постоянной схеме Чернобыльской АЭС.

Ранее МАГАТЭ сообщило, что не видит критических нарушений безопасности на станции. Прежде в российском МИД обозначили, что со стороны украинских властей существуют риски дальнейших ядерных провокаций.

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