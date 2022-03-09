Британия настаивает на полном отключении России от SWIFT

А также на отказе группы G7 от российских нефти и газа

Министр иностранных дел Великобритании Лиз Трасс по итогам переговоров с госсекретарем США Энтони Блинкеном высказалась за усиление санкций против России.

"Наш ответ должен быть быстрее и сильнее - необходимо усилить санкции, в том числе полностью отключив SWIFT и добившись отказа стран Группы семи от российской нефти и газа", - сказала она (цитата по ТАСС).

Кроме того, в Лондоне обещают "ускорить работу с Индией и странами Персидского залива по дальнейшей изоляции России".

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале специальной военной операции. Заявленная главой государства цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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