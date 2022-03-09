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В Словакии осквернили памятник красноармейцам

20:48
  • среда
  • 09 марта 2022

Российская сторона потребовала найти и наказать виновных

Посольство России в Словакии сообщило в Facebook об осквернении злоумышленниками памятника воину-освободителю на мемориальном кладбище солдат Советской Армии в городе Свидник.
Вандалы осквернили памятники советским воинам в Литве

"Крайне возмущены очередным вопиющим актом вандализма, бессовестным и постыдным надругательством над памятью павших. Это подлое преступление, безусловно, стало следствием разнузданной русофобской кампании, развернутой в том числе в словацких СМИ", - сказано в сообщении.

Как подчеркнули в диппредставительстве, подобные инциденты разрушительным образом сказываются на отношениях между народами двух стран.

В посольстве потребовали от словацких властей найти и наказать виновных, а также вернуть мемориалу его первоначальный вид.

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