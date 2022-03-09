В Минцифры объяснили проблемы с доступом к сайтам

Власти рекомендовали установить "Яндекс.Браузер"

Россиян предупредили, что некоторые сайты сейчас могут не открываться. Это связано с проблемами в работе центров сертификации, которые проверяют безопасность и надежность интернет-ресурсов.

"Чтобы иметь доступ ко всем сайтам и нужным онлайн-сервисам, в том числе к "Госуслугам", рекомендуем установить браузеры, которые поддерживают российский сертификат", — рекомендовали в Минцифры. Например, такая функциональность есть, например у "Яндекс.Браузера".

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