ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

РКН потребовал от TikTok снять ограничения с обращения Путина

21:02
  • среда
  • 09 марта 2022

Администрация платформы должна объяснить причины введения этих ограничений

Как сообщила в среду пресс-служба Роскомнадзора, ведомство потребовало от администрации социальной сети TikTok снять наложенные в отношении видеозаписи обращения президента России Владимира Путина ограничения.
РКН требует от TikTok скрыть от детей определенные рекомендации

Кроме того, администрация платформы должна объяснить причины введения этих ограничений.

"По данным ведомства, администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке указанного видео для иностранных пользователей", - говорится в сообщении.

Действия руководства социальной сети, подчеркнули в РКН, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения признанных Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Обращение Владимира Путина
Обращение Владимира Путина
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.