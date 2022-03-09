РКН потребовал от TikTok снять ограничения с обращения Путина

Администрация платформы должна объяснить причины введения этих ограничений

Как сообщила в среду пресс-служба Роскомнадзора, ведомство потребовало от администрации социальной сети TikTok снять наложенные в отношении видеозаписи обращения президента России Владимира Путина ограничения.

Кроме того, администрация платформы должна объяснить причины введения этих ограничений.

"По данным ведомства, администрация TikTok ограничила доступ к аудиодорожке указанного видео для иностранных пользователей", - говорится в сообщении.

Действия руководства социальной сети, подчеркнули в РКН, нарушают ключевые принципы свободного распространения информации.

24 февраля Путин объявил о начале специальной военной операции после обращения признанных Москвой Донецкой и Луганской народных республик. Цель - демилитаризация и денацификация Украины.

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