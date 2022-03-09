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Минобороны: националисты готовят провокации с химоружием

21:48
  • среда
  • 09 марта 2022

В населенный пункт Золочев завезли около 80 тонн аммиака

Министерство обороны России сообщило в ходе брифинга в среду вечером, что с начала проведения спецоперации на Украине уничтожено 2814 объектов инфраструктуры ВСУ.

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В течение дня группировка войск ЛНР взяла под контроль населенные пункты Затишное, Песчанка и Суровцевка.

В ведомстве также заявили, что украинские националисты завезли в населенный пункт Золочев северо-западнее Харькова около 80 тонн аммиака. Они готовят провокации с использованием отравляющих веществ для обвинения России в применении химического оружия.

Как рассказали покинувшие Золочев жители, националисты учили их, как правильно действовать при химической атаке.

Российский постпред при организации уточнил, что Россия в ближайшее время направит в ОЗХО документы об опасности провокаций с использованием химоружия на Украине.

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