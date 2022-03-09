Власти сохранят рабочие места в ушедших из России компаниях

Будет вводиться внешнее управление

Минэкономразвития сообщило в среду, что правительство России сохранит рабочие места в иностранных компаниях, которые приняли решение прекратить деятельность в стране из-за ситуации вокруг Украины.

"В Минэкономразвития предложили вводить внешнее управление в ушедшие с российского рынка компании, более 25% которых принадлежит иностранным лицам", - сказано в сообщении.

Уточняется, что внешняя администрация будет в том числе формировать реестр требований кредиторов и проводить инвентаризацию активов. Назначаться она будет на шесть месяцев.

Главная цель нововведений - сохранение деятельности организаций в условиях санкционного давления, добавили в пресс-службе МЭР.

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