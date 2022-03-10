ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Китай мечтал о нашем рынке": что ждет продажи электроники в России

08:50
  • четверг
  • 10 марта 2022

Западным компаниям, ушедшим из России, будет тяжело вернутся из-за конкуренции

Западные компании уходят из России - кто может занять их место? В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил этот вопрос с директором Института стран Азии и Африки МГУ Алексеем Масловым.

Готовы ли Китай, Индия и другие государства востока активизировать партнёрство с нашей страной? Какие отрасли способны привлечь капиталы из КНР, и в каких направлениях Россия могла бы увеличить экспорт?

"У Китая есть рычаги воздействия и на Украину, и на западный мир. Естественно, возможность, переговоров с Россией. Но Китай не хочет, чтобы его победа, если такая произойдёт, была разделена с ЕС и США. Пекин сейчас начинает играть очень серьёзную роль", - рассказал он.

Алексей Маслов также ответил на вопрос, может ли Китай компенсировать уход зарубежных инвесторов из России.

"Если мы говорим про рынок электроники, то Китай мечтал, чтобы его допустили, но была огромная конкуренция. То же самое с китайским автопромом. И если мы говорим о бытовой химии – западные компании думают, что они вернутся на тот же самый рынок? Нет, здесь будет Китай", - добавил эксперт.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Новости по теме
Производство электроники в Китае
Производство электроники в Китае
Автомобильный завод Haval в Тульской области
Автомобильный завод Haval в Тульской области
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.