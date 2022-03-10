"Китай мечтал о нашем рынке": что ждет продажи электроники в России

Западным компаниям, ушедшим из России, будет тяжело вернутся из-за конкуренции

Западные компании уходят из России - кто может занять их место? В программе "События. 25-й час" Алексей Фролов обсудил этот вопрос с директором Института стран Азии и Африки МГУ Алексеем Масловым.

Готовы ли Китай, Индия и другие государства востока активизировать партнёрство с нашей страной? Какие отрасли способны привлечь капиталы из КНР, и в каких направлениях Россия могла бы увеличить экспорт?

"У Китая есть рычаги воздействия и на Украину, и на западный мир. Естественно, возможность, переговоров с Россией. Но Китай не хочет, чтобы его победа, если такая произойдёт, была разделена с ЕС и США. Пекин сейчас начинает играть очень серьёзную роль", - рассказал он.

Алексей Маслов также ответил на вопрос, может ли Китай компенсировать уход зарубежных инвесторов из России.

"Если мы говорим про рынок электроники, то Китай мечтал, чтобы его допустили, но была огромная конкуренция. То же самое с китайским автопромом. И если мы говорим о бытовой химии – западные компании думают, что они вернутся на тот же самый рынок? Нет, здесь будет Китай", - добавил эксперт.

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