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ЕС обсудит отказ от российской нефти и газа

08:18
  • четверг
  • 10 марта 2022

Саммит лидеров Евросоюза начнется 10 марта в Версале

Лидеры государств и правительств Евросоюза обсудят тему отказа от российских энергоносителей для сокращения зависимости от таких поставок. Это следует из проекта декларации саммита стран ЕС, которая может быть принята по результатам саммита в Версале 10 марта.
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В документе говорится, что рост нестабильности, стратегической конкуренции и угрозы безопасности стали причинами, по которым лидеры ЕС "решили взять на себя больше ответственности за нашу безопасность и предпринять дальнейшие решительные шаги по укреплению нашего европейского суверенитета".

Следствием этого, согласно проекту декларации, должно стать сокращение зависимости от российских энергоресурсов и разработка новой модели роста и инвестиций на 2030 год.

При этом европейские лидеры не намерены устанавливать общий дедлайн для отказа от российских энергоносителей, поскольку степень зависимости от них отличается для разных стран Европы, сообщает Reuters.

8 марта президент США Джо Байден объявил о введении запрета на импорт российских нефти и газа. Это решение американский лидер связал с проведением Россией специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик.

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