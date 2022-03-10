Кулеба поговорил с госсекретарем США

Они общались по телефону

Переговоры министров иностранных дел России и Украины пройдут в четверг в Турции на полях дипломатического форума. На встрече Сергея Лаврова и Дмитрия Кулебы также будет присутствовать их турецкий коллега Мевлют Чавушоглу, сообщает "ТВ Центр".

На столь высоком уровне представители Москвы и Киева контактируют впервые после начала специальной военной операции по защите Донбасса. Об этом договорились в ходе телефонного разговора президенты России и Турции.

В Кремле назвали предстоящую встречу важным продолжением российско-украинских консультаций. Все требования Москвы по урегулированию известны.

А вот Киев накануне переговоров, как обычно, обратился за консультацией в Госдеп США - поздней ночью Дмитрий Кулеба и Энтони Блинкен провели продолжительный телефонный разговор.

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