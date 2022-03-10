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Госдеп отверг обвинения в разработке биологического оружия на Украине

08:36
  • четверг
  • 10 марта 2022

С таким же заявлением выступил представитель Пентагона

США не владеют ни химическими, ни биологическими лабораториями на Украине. С таким заявлением в четверг, 10 марта, выступил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.
Что известно о биолабораториях США на Украине

По словам чиновника, Соединенные Штаты полностью выполняют свои обязательства по Конвенции о химическом оружии и Конвенции о биологическом оружии, а также "не разрабатывают и не обладают таким оружием где-либо". Прайс утверждает, что эти конвенции нарушает Россия, а обвинения в адрес Вашингтона являются уловкой, чтобы оправдать "ужасные действия" на Украине. Заявление такого же содержания сделал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, сообщает "Интерфакс".

Посол России в США Анатолий Антонов между тем заявил, что Соединенные Штаты ведут в том числе на постсоветском пространстве. Дипломат призвал Вашингтон немедленно свернуть "незаконные работы в области военной биологии", говорится в сообщении на странице посольства в Facebook.

6 марта российское Министерство обороны обнародовало оригиналы материалов из украинских биолабораторий, которые финансируются Пентагоном. Полученные документы подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия.

Российские власти заявили, что в Вашингтоне опасаются попадания хранящихся на украинских объектах патогенов в руки экспертов из России. В таком случае Москва сможет подтвердить, что США и Украина нарушили Конвенцию о запрещении биологического и токсинного оружия.

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