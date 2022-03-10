В кабмин направили список претендентов на национализацию

В перечень вошли Apple и IKEA

Некоммерческая организация по защите прав потребителей "Общественная потребительская инициатива" подготовила список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы в связи с прекращением работы в России. Соответствующий перечень направлен в правительство и Генеральную прокуратуру.

Как рассказал руководитель организации Олег Павлов, в перечне числятся 59 компаний, однако список будет расширяться в зависимости от новых заявлений иностранного бизнеса "об уходе без предоставления гарантий российским потребителям". В числе тех, кто уже оказался в документе — Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, Porsche, Toyota, H&M.

По словам Павлова, к работе над перечнем подключатся правоохранительные органы, Минпромторг и Роспотребнадзор. В отношении компаний из списка предлагается применять административные, уголовные и судебные процедуры, с учетом обязательств перед гражданами, государством и контрагентами.

Павлов отметил, что попадание в черный список означает для компании и ее топ-менеджеров арест счетов и активов, введение внешнего управления, национализацию имущества. Руководство этих предприятий может быть привлечено к уголовной ответственности за преднамеренное банкротство и мошенничество в особо крупном размере.

Официальные ведомства пока не комментировали заявления Павлова и тему черного списка зарубежных компаний, пишут "Известия".

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Западные государства в связи с этим ввели антироссийские санкции, многие зарубежные компании объявили о сворачивании ряда деловых операций или полностью своего бизнеса в России.

3 марта пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что вопрос о национализации имущества иностранных граждан в Кремле не рассматривается. Представитель главы государства отметил, что ему неизвестно об обсуждении такой темы. 9 марта он повторил, что в Кремле нет сформированной на этот счет позиции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"