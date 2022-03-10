Visa и Mastercard прекратили обслуживание выпущенных в России карт

Внутри страны карты действуют

Обслуживание карт Visa и Mastercard, выпущенных российскими банками, временно приостановлено. Картами нельзя расплатиться за границами России. Недоступны также трансграничные операции – такие, к примеру, как оплата покупок в иностранных интернет-магазинах. Кроме того, карты нельзя использовать в сервисах Apple Pay и Google Pay.

Международные платежные системы Visa и Mastercard одновременно заявили о решении ограничить свою работу в России. Visa cообщалf, что прием запросов авторизации российских участников будет прекращен с 00:01 мск 10 марта, а межбанковские расчеты - 11 марта. В Mastercard заявили, что платежная система приостановит оказание сетевых услуг в России.

В Банке России, в свою очередь, сообщили, что все карты Visa и Mastercard, выпущенные российскими банками, продолжат работать внутри страны в обычном режиме, пока не истечет срок их действия. Центробанк пояснил, что операции обрабатываются в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют. Тем временем многие банки в России решили продлить срок действия этих карт, а некоторые сделали их бессрочными, передает ТАСС. Про окончании срока действия кредитные учреждения перевыпустят для своих клиентов карты "Мир".

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