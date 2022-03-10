Вашингтон опроверг причастность к разработке биооружия

По словам Псаки, США выполнили свои обязательства по его запрету

Соединенные Штаты не занимались и не занимаются разработкой химического или биологического оружия на какой-либо территории, утверждают в Вашингтоне. По словам пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки, США в полной мере выполняют свои обязательства в рамках конвенции о запрете химического оружия и конвенции о биологическом оружии.

"Мы приняли к сведению ложные заявления России о якобы существующих на Украине лабораториях США по производству биологического и химического оружия. Мы также видели, как китайские должностные лица повторяют эти теории заговора", - написала Псаки в Twitter.

Как утверждает пресс-секретарь Белого дома, эти заявления - "операция с целью дезинформации". По версии Псаки, Москва, якобы неоднократно применявшая химическое оружие, намерена снова применить его, либо биооружие, на Украине.

О наличии "биологических исследовательских объектов", которые не должны попасть в руки российских военных, заявила на слушаниях в сенате заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. В свою очередь, российские военные сообщили, что на Украине была сформирована сеть более чем из 30 биологических лабораторий, заказчиком работ которых является Минобороны США. 24 февраля все они получили задачу от Минздрава Украины полностью уничтожить находящиеся в лабораториях биоагенты, передает ТАСС.

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