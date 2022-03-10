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Минтранс предложил удерживать арендованные иностранные самолеты в России

09:19
  • четверг
  • 10 марта 2022

Эту меру предлагается предпринять в качестве ответа на санкции

Российское Министерство транспорта выступило с инициативой удерживать на территории России иностранные самолеты, взятые компаниями России в лизинг у зарубежных компаний. Эту меру предлагается ввести в связи с ужесточением антироссийских санкций в отношении граждан и юридических лиц.

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Если договор расторгается по требованию лизингодателя, в том числе досрочно, авиакомпания должна вернуть воздушное судно на основании решения правительственной комиссии по импортозамещению с указанием порядка и условий осуществления такого возврата.

Однако при отсутствии решения правкомиссии авиакомпании могут продолжать использование авиатехники до конца изначального срока действия договора.

Оплачивать услуги лизинга по договорам Минтранс предлагает в российских рублях в порядке, установленном Центробанком.

Согласно проекту постановления правительства, новый порядок может быть применен к договорам, заключенным до 24 февраля 2022. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Западные государства в связи с этим ввели антироссийские санкции, в том числе закрыли свое воздушное пространство для российских самолетов.

Официальный Лондон объявил, что британские власти получат дополнительные полномочия по задержанию и изъятию самолетов, принадлежащих попавшим под санкции Лондона российским физическим и юридическим лицам.

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