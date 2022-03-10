Володин призвал наказывать за попытки "наживаться" на повышении цен

Госдума обсудит этот вопрос 10 марта

Искусственное повышение цен на товары под предлогом антироссийских санкций недопустимо. С таким заявлением в четверг, 10 марта, выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

По словам спикера Госдумы, "наживаться на людях недопустимо, за такое необходимо наказывать". Володин подтвердил, что в условиях санкций некоторые товары могут дорожать — например, за счет повышения курса валюты или перебоев в поставках из других государств. Однако когда речь идет о продукции, которая производится и потребляется в России, искусственно повышать цены, прикрываясь санкциями, недопустимо.

Володин сообщил, что 10 марта на пленарном заседании Госдумы будет обсуждаться этот вопрос с участием главы Федеральной антимонопольной службы. Депутаты намерены проанализировать всю цепочку поставок, от производства до продажи товаров, с целью выявления фактов необоснованного роста цен.

Председатель Думы также рассказал, что планируется обсудить законопроект о предоставлении правительству права устанавливать предельные отпускные цены производителей на социально значимые товары и лекарства, предельные размеры оптовых и розничных надбавок.

Как написал Володин в своем Telegram-канале, это позволит защитить граждан от роста цен.

На фоне обострения геополитической ситуации и волатильности на валютном рынке отмечается рост цен на ряд товаров в России. В частности, источники на рынке стройматериалов рассказали о приостановке отгрузки товара и ожидаемом повышении цен на 30%.

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