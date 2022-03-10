Украина вновь сорвала гуманитарные коридоры из Мариуполя

Киев не подготовил мероприятия по отправке колонн

Последние сводки из Донбасса и Украины. Нацбатальоны и ВСУ усиливают обстрелы. Киев в очередной раз сорвал гуманитарную операцию по выводу мирных жителей из Мариуполя и других украинских городов. Те немногие, кому удалось покинуть опасные районы, обвиняют власти в бездействии. Когда Россия открыла гуманитарные коридоры, не было ни сирен, ни голосового оповещения. Мирные жители не знали, что им предоставили все возможности для эвакуации.

Волноваха постепенно переходит под контроль сил Донецкой народной республики. Вокруг идут ожесточенные бои. Разрывы снарядов слышны ежеминутно. На улицах пустынно – местное население прячется в подвалах. Константин говорит, вышел из дома ненадолго – без этого угля в доме просто не прожить. А там, помимо него, жена, дочь и внучка.

По данным нашего Минобороны, украинская сторона согласовала только три гуманитарных коридора из десяти предложенных и не подготовила мероприятия по отправке колонн. Люди бегут от войны. Власти ДНР используют любую возможность, чтобы вывезти беженцев из-под огня.

У Ивана трое детей. С нами в машине едет его старший сын. Иван рассказывает, как они сначала всей семьей прятались в подвале. Но потом в их дом попали два снаряда ВСУ. Семье совсем некуда было идти. Их на неделю приютили соседи. Но украинские власти сделали жизнь просто невыносимой.

"Отключили сразу воду. Потом свет, а потом отключили газ. Военные, армия ДНР – мы обратились к ним, они нас вывезли ", - рассказал Иван.

Эту семью благополучно доставили в Донецк к знакомым. Власти ДНР размещают людей в социальных учреждениях, делают все, чтобы у каждого была крыша над головой, еда и теплые вещи. Тем, кто остался без документов, оформляют новые. Ведь скоро этим людям возвращаться домой. К мирной жизни.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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