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Украина вновь сорвала гуманитарные коридоры из Мариуполя

11:39
  • четверг
  • 10 марта 2022

Киев не подготовил мероприятия по отправке колонн

Последние сводки из Донбасса и Украины. Нацбатальоны и ВСУ усиливают обстрелы. Киев в очередной раз сорвал гуманитарную операцию по выводу мирных жителей из Мариуполя и других украинских городов. Те немногие, кому удалось покинуть опасные районы, обвиняют власти в бездействии. Когда Россия открыла гуманитарные коридоры, не было ни сирен, ни голосового оповещения. Мирные жители не знали, что им предоставили все возможности для эвакуации.
Басурин: нацбатам перекрыты все выходы из Мариуполя

Волноваха постепенно переходит под контроль сил Донецкой народной республики. Вокруг идут ожесточенные бои. Разрывы снарядов слышны ежеминутно. На улицах пустынно – местное население прячется в подвалах. Константин говорит, вышел из дома ненадолго – без этого угля в доме просто не прожить. А там, помимо него, жена, дочь и внучка.

По данным нашего Минобороны, украинская сторона согласовала только три гуманитарных коридора из десяти предложенных и не подготовила мероприятия по отправке колонн. Люди бегут от войны. Власти ДНР используют любую возможность, чтобы вывезти беженцев из-под огня.

У Ивана трое детей. С нами в машине едет его старший сын. Иван рассказывает, как они сначала всей семьей прятались в подвале. Но потом в их дом попали два снаряда ВСУ. Семье совсем некуда было идти. Их на неделю приютили соседи. Но украинские власти сделали жизнь просто невыносимой.

"Отключили сразу воду. Потом свет, а потом отключили газ. Военные, армия ДНР – мы обратились к ним, они нас вывезли ", - рассказал Иван.

Эту семью благополучно доставили в Донецк к знакомым. Власти ДНР размещают людей в социальных учреждениях, делают все, чтобы у каждого была крыша над головой, еда и теплые вещи. Тем, кто остался без документов, оформляют новые. Ведь скоро этим людям возвращаться домой. К мирной жизни.

Иван Колесников, "ТВ Центр".

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