Минобороны рассказало о героических поступках российских военных

Военнослужащие проявляют отвагу

Освобождая Украину от националистов, российские военные каждый день проявляют героизм. О новых подвигах в четверг рассказали в Министерстве обороны.

Фельдшер хирургического отделения прапорщик Екатерина Иванова, рискуя жизнью, защитила собой тяжелораненого бойца, который не смог самостоятельно укрыться от огня противника во время эвакуации в госпиталь. Сама Екатерина при этом получила осколочное ранение.

Подразделение мотострелков под руководством старшего лейтенанта Алексея Акимова и его заместителя лейтенанта Игоря Корнеева подверглось атаке националистов. Командиры отвели войска к району сосредоточения основных сил, при этом заманили противника в "мешок". В результате контрнаступления уничтожены около 50 неонацистов и несколько единиц техники.

А решительные и грамотные действия капитана Дмитрия Почесного и старшего лейтенанта Станислава Кима позволили успешно отразить нападение врага на колонну тактической группы танкового полка, перейти в контрнаступление и разгромить противника.

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