В Госдуме обсуждают повышение цен на продовольствие

Проводится постоянная работа по контролю товарных рынков

Вопросы продовольственной безопасности в условиях западных санкций и антикризисные меры обсуждают в четверг на Охотном ряду. Госдума проводит внеочередное заседание. Главная тема - регулирование роста цен на социально значимые товары и противодействие недобросовестным ритейлерам.

Это уже второе внеочередное заседание Государственной Думы в этом месяце. И таких внеплановых заседаний будет еще немало. Парламенту нужно быстро принимать меры поддержки граждан, регионов и экономики в целом в условиях введенных против нашей страны масштабных санкций.

И сегодня главная тема повестки дня - регулирование цен на ряд товаров, в том числе на продукты, детские товары, медикаменты, стройматериалы, бытовую химию, зоотовары. С такой инициативой выступила "Единая Россия".

На заседание приглашен руководитель Федеральной антимонопольной службы Максим Шаскольский. Он уже выступил перед парламентом, и сейчас депутаты задают вопросы. На обсуждение отведено около двух часов. И по итогам Государственная дума должна принять постановление.

"Проводится постоянная работа по контролю товарных рынков продовольствия с целью недопущения необоснованного роста цен на продовольственных рынках", - сказал Шаскольский.

В начале марта часть ритейлеров заявили о том, что ограничили наценку на социально значимые товары до 5%. Решение коснулось молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и овощей так называемого "борщевого набора".

Но в Госдуме отмечают, что наценки розничных сетей на отдельные виды продовольствия огромны. Так, например, была проведена сравнительная проверка цен на хлебобулочные изделия от производителя с ценой, по которой они продаются в магазине. Вроде бы социально значимый товар, а наценка - от 30 до 46 процентов. На сыры доходит до 100 процентов.

Сегодня в центре внимания Государственной Думы еще одна важная тем. По данным Минобороны России, в украинских городах функционировали более 30 лабораторий, которые под руководством США проводили работы с опасными возбудителями инфекций в рамках военно-биологической программы. В парламенте намерены создать комиссию по расследованию деятельности американских биолабораторий на территории Украины.

Лилия Акиньшина, "ТВ Центр".

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