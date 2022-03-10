Запад оказался на грани продовольственного кризиса из-за санкций против России

Ограничения больно ударили по Европе и США

На Украине создавали механизм скрытого распространения смертоносных патогенов. Как сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков, биологические исследования финансировал Пентагон. В ближайшее время будут опубликованы доказательства. Мнения в США по поводу существования украинских лабораторий разделились. В Белом доме и Госдепе всё отрицают, но накануне были совсем другие заявления.

Администрация Белого дома запуталась и, кажется, еще глубже утонула в противоречиях. Еще сутки назад замгоссекретаря Виктория Нуланд заявляла, что США действительно знали о существовании на Украине лабораторий, где проводились запрещенные биологические исследования. А сегодня уже Джен Псаки говорит противоположное. Мол, Вашингтон ни при чем. И никогда не занимался разработкой химического и биологического оружия.

"Соединённые Штаты в полной мере выполняют свои обязательства в рамках конвенции о запрете химического оружия и конвенции о биологическом оружии, не разрабатывают эти виды вооружений и не располагают ими где-либо", - сказала она.

Это можно было бы считать, мягко говоря, недоразумением, если бы Штаты не решили использовать тему биологического оружия как повод для новых санкций против России. Например, внести нашу страну в список государств - спонсоров терроризма. Это при том, что российское Минобороны получило неопровержимые доказательства: США прекрасно знали - на Украине были развернуты как минимум 30 лабораторий. А заказчиком выступал именно Пентагон. Но в ситуации, когда теперь предстоит объясняться с международным сообществом, Белому дому куда проще переложить всю ответственность с больной головы на здоровую.

"Российские обвинения абсурдны и смехотворны. Это классическая российская пропаганда. Не стоит им верить", - сказал официальный представитель Пентагона Джон Кирби.

Этот выпад в адрес Москвы сегодня парировало Минобороны России: "Американская сторона планировала вести на Украине в 2022 работы по патогенам птиц, летучих мышей и рептилий с дальнейшим переходом к изучению возможности переноса ими африканской чумы свиней и сибирской язвы. В созданных и финансируемых на Украине биолабораториях, как показывают документы, проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей. Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов".

Россия призывает США не придумывать новые обвинения, а немедленно свернуть незаконные исследования в области военной биологии на постсоветском пространстве. Да и самому Вашингтону не мешало бы ускорить темпы утилизации своих запасов химического оружия. Да и пересмотреть пакет антироссийских санкций. Тем более, что они сильно бьют по экономике самих Штатов и уж тем более Европы. Ситуация настолько критическая, что к этому призывает и ООН.

"Наша принципиальная позиция всегда была, что санкции не должны наносить ущерба гражданским лицам. Это наша позиция", - заявил представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик.

Миру из-за антироссийских санкций может грозить не только энергетический, но и продовольственный кризис. Министры сельского хозяйства стран "большой семерки" уже завтра соберутся на экстренное заседание. Чиновники Всемирного банка прогнозируют - рестрикции вызовут огромную волну протестов в Азии, на Ближнем Востоке и Африке. И, в первую очередь, из-за дефицита продуктов. В Европе уже ощутили всю полноту введенных санкций.

Из-за роста цен на энергоносители, которые поставляла Россия в США и Европу, масштабы кризиса разрастаются все сильнее. Поставщики удобрения в Старом свете сокращают производства. А значит и посевная кампания под угрозой срыва. Цены на продукты уже достигли рекордных отметок. А в США кризис усиливает еще и самая высокая за последние 40 лет инфляция. Но ближайший союзник – Великобритания - не особо считаясь с интересами своих же граждан, требует еще строже наказать Россию.

"Мы должны идти дальше и быстрее в нашем ответе. Мы должны удвоить санкции. Речь о полном запрете системы SWIFT и прекращении использования российской нефти и газа странами G7", - заявила Лиз Трасс.

От этой идеи совсем не в восторге Германия. Ведь треть импорта углеводородов в ФРГ - российские. И власти предупреждают - если не найти компромиссное решение, то уже через несколько дней в стране остановится едва ли не весь транспорт. Единственное, что остается - призывать немцев делать запасы. И экономить на всем. В первую очередь, на газе. А для этого надо уменьшать температуру в квартирах. Но решить проблему такими мерами Евросоюзу вряд ли удастся.

Тимур Абдуллаев, Кристина Мамиконян, "ТВ Центр".

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