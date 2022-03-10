Петербургские кардиохирурги проводят сложные операции детям из ДНР и ЛНР

Помощь оказывают врачи высочайшего уровня

Вот уже восемь лет в академии педиатрии Санкт-Петербурга спасают маленьких пациентов из Донбасса, на проблемы которых киевские власти предпочитают закрывать глаза. Через руки специалистов высочайшего класса прошли уже сотни детей. В северной столице готовы принять не только раненых, но и тех, кто страдает серьезными врожденными заболеваниями.

Бесконечные звонки домой — единственный способ для Анны Панчуловой справиться с переживаниями. Ее младший сын Дамир сейчас в операционной, а дома, в Горловке под Донецком, остались еще трое детей.

Над сердечком маленького Дамира из ДНР колдуют лучшие кардиохирурги России. Ему помогут с помощью так называемого малоинвазивного вмешательства - это передовые технологии в области заболеваний сердца. Для операции делают лишь небольшой надрез сбоку грудной клетки и вводят специальную систему для нетравматичного расширения ребер. Уже через несколько месяцев ребенок вернется к обычной жизни.

Для петербургских врачей это хорошо отработанная, можно сказать, привычная манипуляция. Но вот в Донецкой и Луганской народных республиках такие высокотехнологичные операции для новорожденных и детей первого года жизни, к сожалению, не проводят: нет ни оборудования, ни профессионалов такого уровня.

С 2014 года таких пациентов из ДНР и ЛНР лечат в России. Только в педиатрической академии Санкт-Петербурга приняли уже более 500 — в основном, новорожденные и дети до трех лет. Здесь не разделяют детей на чужих и своих. И лечат врожденные пороки сердца любой категории сложности. Без таких операций, по словам медиков, многие дети просто не имеют шансов.

"В этом году это уже шестой или седьмой ребёнок, который находится на операционном столе. В нашей клинике имеется возможность медицинской консультации, и врачи Донбасса, Луганска напрямую обращаются по теме медицины к нашим специалистам. Различного профиля, включая кардиохирургию", - рассказал руководитель кардиохирургической службы СПбГПМУ Андрей Нохрин.

Порой, маленькие пациенты бывают в таком критическом состоянии, что петербургские врачи сами вылетают за ними на границу с Украиной. У анестезиолога Алексея Яковлева на счету более 40 командировок

"Бывало так, что мы приходили на работу, и уже через час ехали в аэропорт, и вылетали либо в Ростов, либо в другой аэропорт. Лечили на месте. Участвовали в конференциях, которые проводили коллеги из Донецка. В основном, конечно, забирали оттуда детей после проведения телемедицинских консультаций, когда наши коллеги не могли справиться с ребёнком", - отметил заместитель главного врача по анастезиолого-реанимации и неонатологии клиники Санкт-петербургского педиатрического медицинского университета Алексей Яковлев.

Вот так выглядит телемедицинская консультация: врачи из больницы за тысячи километров подробно описывают состояние пациента, и петербургские специалисты принимают решение о транспортировке.

Самое отрадное, признаются врачи, это видеть, как безысходность и страх в глазах матерей постепенно сменяется надеждой и благодарностью. Людмила Кулешова приехала в Петербург с полуторагодовалой дочкой Ариной в ноябре, у нее врожденный порок сердца. Летела сюда за последней надеждой. Операция прошла успешно, девочка уже восстанавливается. Завтра малышку выписывают домой.

Анна Морозова, "ТВ Центр".

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