Сильный снегопад обрушился на Крым

Все коммунальные службы переведены в режим повышенной готовности

Зима не покидает регионы Центральной России. Резкое похолодание наблюдается также на Урале и в Сибири. Даже на юге страны температура ниже нормы. В Крыму сильный снегопад, за сутки ожидают порядка трети месячной нормы осадков. Объявлено штормовое предупреждение.

В Ялте замело набережную. Снег падал крупными хлопьями. Еще не разобранные новогодние декорации и иллюминация вновь погрузили местных жителей в атмосферу праздника.

Впрочем, для теплолюбивых ялтинцев весенний снег не только приятная неожиданность, но и настоящее испытание. Снегопад начался накануне вечером. К ночи замело южнобережное шоссе. В Алуште высота снежного покрова превысила 14 сантиметров буквально за час.

В Севастополе боролись не только со снегом, но и с гололедом. Коммунальщики приготовились к ухудшению погодных условий. В Симферополе снег припорошил теплолюбивые юкки и уже распустившийся жасмин. Весна временно отступает. Автомобилисты вновь достали щетки, чтобы расчистить машины.

На Крым обрушилась снежная буря. На пересечении главных дорог столицы Крыма с ночи дежурит спецтехника с противогололедным реагентом. Синоптики обещают двухдневный шторм, сильные порывы ветра и обильные осадки. Дорога на Ай-Петри по-прежнему перекрыта. Ангарский и Грушевский перевалы работают в штатном режиме. Спасатели предупреждают о возможных ЧС из-за непогоды.

"В южных, центральных, восточных районах и горах Крыма ожидается очень сильный снег, мокрый снег, налипание мокрого снега, гололедица. Усиление северо-восточного ветра до 20 метров в секунду, порывы до 25", - сообщил временно исполняющий обязанности начальника Центра управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС России по Республике Крым Артём Флерчук.

Холодная погода на полуострове сохранится до середины марта. В МЧС призывают отказаться от прогулок в горно-лесной местности, и не выходить в море.

Никита Васильев, Арсений Кобяков, Максим Володин, "ТВ Центр".

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