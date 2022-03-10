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Басурин: нацбатам перекрыты все выходы из Мариуполя

09:35
  • четверг
  • 10 марта 2022

Националистам остается сдаться или умереть

Пути из Мариуполя для украинских националистических батальонов нет. Им надо сдаться или умереть, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

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"Оттуда вытеснять их некуда, если только в море… У них только два варианта - или умереть, или сдаться ", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".

Представитель ДНР сообщил, что сейчас в Мариуполе остаются как минимум 400 тысяч мирных жителей. Националисты использую гражданское население как "живой щит". В Минобороны России ранее сообщали, что группировки ДНР и ЛНР развивают наступление при поддержке российских Вооруженных сил. В ведомстве подчеркивают, что наносятся удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

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