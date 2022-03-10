Басурин: нацбатам перекрыты все выходы из Мариуполя

Националистам остается сдаться или умереть

Пути из Мариуполя для украинских националистических батальонов нет. Им надо сдаться или умереть, заявил представитель Народной милиции Донецкой народной республики Эдуард Басурин.

"Оттуда вытеснять их некуда, если только в море… У них только два варианта - или умереть, или сдаться ", - сказал Басурин в эфире телеканала "Россия 24".

Представитель ДНР сообщил, что сейчас в Мариуполе остаются как минимум 400 тысяч мирных жителей. Националисты использую гражданское население как "живой щит". В Минобороны России ранее сообщали, что группировки ДНР и ЛНР развивают наступление при поддержке российских Вооруженных сил. В ведомстве подчеркивают, что наносятся удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам, гражданскому населению ничего не угрожает.

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