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В Совфеде допустили национализацию зарубежного бизнеса за уход из России

10:00
  • четверг
  • 10 марта 2022

Ранее сообщалось о разработке общественниками списка национализации компаний

В России могут быть введены меры в отношении зарубежных компаний, которые прекращают свою деятельность на территории страны. Об этом в четверг, 10 марта, рассказал глава комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
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По словам сенатора, в отношении иностранных компаний из недружественных стран, которые уходят из России, могут быть применены не только такие меры, как национализация, но и ограничение прав собственности, запрет на голосование пакетами акций в дочерних обществах, блокировка активов.

Клишас не исключил "и другие меры" в отношении таких иностранных компаний, сообщает РИА Новости.

Ранее в некоммерческой организации "Общественная потребительская инициатива" рассказали, что направили в правительство и Генпрокуратуру список иностранных компаний, которые в перспективе могут быть национализированы в связи с прекращением работы в России.

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