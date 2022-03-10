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Казахстан заявил об отсутствии территориальных претензий со стороны России

10:26
  • четверг
  • 10 марта 2022

Так в Нур-Султане прокомментировали заявления Геннадия Зюганова

У России нет каких-либо территориальных претензий к Казахстану. Об этом рассказал министр иностранных дел Казахстана Мухтар Тлеуберди, комментируя заявления лидера КПРФ Геннадия Зюганова.
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Зюганов ранее заявлял о необходимости "защитить русскоговорящих жителей северных регионов Казахстана", который "во многом остается русским". Лидер КПРФ также рассказывал, что на территории Казахстана действуют девять американских центров, "которые занимаются биологическим оружием" и "завтра любую заразу выпустят".

Глава МИД Казахстана Мухтар Тлеуберди в ответ на это заявил, что во время поездки казахстанского лидера в Москву на высшем уровне было получено подтверждение: Россия не имеет никаких территориальных претензий к Казахстану.

Министр отметил, что между Россией и Казахстаном сформирована необходимая правовая база, границы прошли делимитацию, в настоящее время идет процесс демаркации. Он завершится в течение 2-3 лет.

Что касается заявлений Зюганова, Нур-Султан не собирается подавать официальный протест, поскольку "оппозиция всегда высказывает то или иное мнение, которое отличается либо противоречит официальной позиции действующих властей", цитирует Тлеуберди "Интерфакс".

10 февраля президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев побывал в Москв, где его принял российский лидер Владимир Путин. По словам Токаева, Казахстан и Россия "являются соседями от бога", поэтому ничего кроме дружбы и сотрудничества во взаимоотношениях между двумя государствами быть не может.

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