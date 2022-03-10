Число выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 451,6 миллиона

Скончались за время пандемии более 6 миллионов человек

Число зарегистрированных случаев коронавируса в мире превысило 451,6 миллиона. Последние данные по ситуации с COVID-19 публикует американский университет Джонса Хопкинса.

По информации, полученной специалистами на утро 10 марта, за время с начала пандемии в мире зафиксировано 451 611 588 случаев заражения коронавирусом. Скончались 6 022 199 пациентов с COVID-19.

На первом месте по количеству заразившихся по-прежнему Соединенные Штаты. В США выявлено 79 406 602 заболевших COVID-19. На втором месте Индия, здесь количество подтвержденных случаев коронавируса достигло 42 980 067. В Бразилии, которая на третьем месте в списке, зафиксирован 29 198 101 случай заражения, следует из данных на сайте университета.

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