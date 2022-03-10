ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Бочкарёв: В Москве реализуется масштабная программа транспортного развития

09:50
  • четверг
  • 10 марта 2022

Одним из ключевых направлений является формирование транспортного каркаса Новой Москвы

Масштабная программа развития транспортной инфраструктуры реализуется сегодня в столице. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв. По его словам, программа включает в себя как строительство новых линий и станций метро, так и развитие улично-дорожной сети и железнодорожной инфраструктуры.

"До конца этого года мы планируем закончить строительство Большой кольцевой линии – самого масштабного проекта в истории столичного метростроения. Также завершится реконструкция и строительство десяти станций Московских центральных диаметров. Традиционно много внимания в этом году мы уделяем дорожному строительству, в особенности – проектам хордовых магистралей и московского скоростного диаметра, реконструкции развязок на МКАД", - рассказал Бочкарёв.

Одним из ключевых направлений работы по развитию улично-дорожной сети является формирование транспортного каркаса Новой Москвы, добавил он.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"
Главное сегодня
Метро
Метро
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2022 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.