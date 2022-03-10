Бочкарёв: В Москве реализуется масштабная программа транспортного развития

Одним из ключевых направлений является формирование транспортного каркаса Новой Москвы

Масштабная программа развития транспортной инфраструктуры реализуется сегодня в столице. Об этом сообщил заммэра Москвы Андрей Бочкарёв. По его словам, программа включает в себя как строительство новых линий и станций метро, так и развитие улично-дорожной сети и железнодорожной инфраструктуры.

"До конца этого года мы планируем закончить строительство Большой кольцевой линии – самого масштабного проекта в истории столичного метростроения. Также завершится реконструкция и строительство десяти станций Московских центральных диаметров. Традиционно много внимания в этом году мы уделяем дорожному строительству, в особенности – проектам хордовых магистралей и московского скоростного диаметра, реконструкции развязок на МКАД", - рассказал Бочкарёв.

Одним из ключевых направлений работы по развитию улично-дорожной сети является формирование транспортного каркаса Новой Москвы, добавил он.

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