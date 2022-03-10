Toyota не намерена уходить из России

Завод в Петербурге продолжит свою работу

У производителя японских автомобилей Toyota нет планов покидать российский рынок.

10 марта стало известно, что приостановка работы завода в Санкт-Петербурге 4 марта была связана с задержками поставок комплектующих для RAV4 и Camry. На данный момент компания занимается восстановлением логистических цепочек.

"В настоящий момент все официальные дилерские центры Toyota и Lexus работают в обычном режиме. Планов по уходу с рынка и закрытию завода нет", - сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Как пишет "Авторевю", Camry стоит минимум 2,9 миллиона рублей, а RAV4 - не менее 3,5 миллиона. Высокие цены призваны пресечь ажиотажный спрос и сохранить хоть какой-то запас новых машин на складах.

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