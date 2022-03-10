Google Play запретил покупку приложений пользователям из России

Бесплатные приложения по-прежнему доступны

Покупки в магазине приложений Google Play недоступны пользователям из России. В компании объяснили это нарушением работы платежных систем.

"В связи с нарушениями работы платежных систем, мы приостановим платежную систему Google Play для пользователей в России в ближайшие дни", — говорится в сообщении корпорации.

Уточняется, что бесплатные приложения скачивать и устанавливать можно, как и раньше. Недоступны платные приложения, игры и подписки. Кроме того, в приложениях из Google Play невозможно покупать цифровые товары, передает РИА Новости.

Ранее международные платежные системы Visa и Mastercard объявили о приостановке работы в России. Прекратили действовать системы Apple Pay и Google Pay.

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