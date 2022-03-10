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Россия вышла из Совета Европы

10:41
  • четверг
  • 10 марта 2022

Москва не намерена мириться с подрывными действиями Запада

Россия не намерена мириться с подрывными действиями коллективного Запада в Совете Европы. Москва предложила членам организации наслаждаться общением друг с другом, без ее участия.

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Как отмечается в заявлении МИД России, недружественные России государства ЕС и НАТО злоупотребляют своим абсолютным большинством в Комитете министров Совета Европы. Они продолжают линию на разрушение не только этой организации, но и общего гуманитарно-правового пространства в Европе.

"Ход событий становится необратимым. Россия не намерена мириться с этими подрывными действиями, осуществляемыми коллективным Западом в русле насаждения "порядка, основанного на правилах" на замену попираемого США и их сателлитами международного права", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.

Во внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что Москва не намерена участвовать в превращении натовцами и послушному им Евросоюзу старейшей европейской организации в очередную площадку "для заклинаний о западном превосходстве и самолюбования". Москва предлагает членам Совета Европы наслаждаться общением друг с другом – но без ее участия.

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