Материалы YouTube-канала "Вдудь" признали экстремистскими в Белоруссии

Речь идет о трех выпусках

Власти Беблоруссии признали экстримистскими материалы YouTube-канала "вДудь"

"Информационная продукция YouTube-канала "Дудь" в виде роликов "Комиссаренко...", "Как жить..." и "...главное медиа" признана экстремистскими материалами", - сообщили в МВД республики (цитата по ТАСС).

В январе автор канала, российский журналист Юрий Дудь выпустил фильм "Как жить, если лишают родины" о белорусских эмигрантах. Кроме того, блогер взял интервью у комика Славы Комиссаренко и сделал выпуск про telegram-канал NEXTA.

Массовые протесты вспыхнули в Белоруссии после прошедших 9 августа 2020 года выборов президента. На них в шестой раз победил Лукашенко, оппозиция объявила победителем Светлану Тихановскую.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"