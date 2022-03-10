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Материалы YouTube-канала "Вдудь" признали экстремистскими в Белоруссии

11:10
  • четверг
  • 10 марта 2022

Речь идет о трех выпусках

Власти Беблоруссии признали экстримистскими материалы YouTube-канала "вДудь"
Дудь не явился на заседание по делу о пропаганде наркотиков

"Информационная продукция YouTube-канала "Дудь" в виде роликов "Комиссаренко...", "Как жить..." и "...главное медиа" признана экстремистскими материалами", - сообщили в МВД республики (цитата по ТАСС).

В январе автор канала, российский журналист Юрий Дудь выпустил фильм "Как жить, если лишают родины" о белорусских эмигрантах. Кроме того, блогер взял интервью у комика Славы Комиссаренко и сделал выпуск про telegram-канал NEXTA.

Массовые протесты вспыхнули в Белоруссии после прошедших 9 августа 2020 года выборов президента. На них в шестой раз победил Лукашенко, оппозиция объявила победителем Светлану Тихановскую.

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