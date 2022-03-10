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Рубль укрепляется к доллару на старте торгов

10:40
  • четверг
  • 10 марта 2022

Волатильность на валютном рынке вызвана геополитическими факторами

Российский рубль в начале торговой сессии на Московской бирже в четверг, 10 марта, демонстрирует укрепление по отношению к доллару США и евро.
Центробанк уточнил новый порядок выдачи валюты со счетов

Курс доллара составлял 119,48 рубля, что на 0,52 рубля ниже уровня закрытия торгов 9 марта. Евро подорожал до 129 рублей, прибавив два рубля к уровню закрытия четверга. Бивалютная корзина (0,55 доллара и 0,45 евро) выросла на 0,614 рубля.

Биржевой курс доллара на 3,4 рубля превышает официальный курс, установленный Центробанком на 10 марта. Евро торгуется на 2,56 рубля выше официального курса, следует из данных на официальном сайте Московской биржи.

На фоне обострения геополитической ситуации и антироссийских санкций отмечается высокая волатильность на валютном рынке. 9 марта американский доллар на бирже стоил более 120 рублей. Биржевой курс евро поднимался выше 127 рублей.

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