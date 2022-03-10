Брюссель предостерег от конфликтов с Россией во избежание третьей мировой войны

Необходимо избегать эскалации, предупредил глава евродипломатии

Дальнейшая эскалация геополитической ситуации и конфликты с Россией могут привести к третьей мировой войне. Об этом в четверг, 10 марта, заявил верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

По словам главы евродипломатии, необходимо избегать того, чтобы боевые действия перекинулись на другие страны. Вместе с тем Боррель заявил в эфире радиостанции France Info, что "нужно помогать Украине сколько возможно".

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите Донецкой и Луганской народных республик. Западные государства в ответ на это ввели антироссийские санкции.

10 марта в Версале начнется саммит лидеров стран ЕС, на котором, в числе прочих вопросов, предполагается обсуждение возможного отказа от поставок энергоресурсов из России. Жозеп Боррель также примет участие в саммите.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"