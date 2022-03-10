МО: в украинских лабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса

Патогены планировали передавать с помощью диких птиц

В созданных и финансируемых США на Украине биологических лабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.

Об этом сообщило министерство обороны России. Согласно обнаруженным документам, американская сторона также изучала возможность переноса африканской чумы свиней и сибирской язвы.

Патогены планировали переносить с помощью диких птиц, которые мигрируют между Украиной, Россией и другими соседними странами.

"Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов", - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

6 марта российское Министерство обороны обнародовало оригиналы материалов из украинских биолабораторий, которые финансируются Пентагоном. Полученные документы подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия.

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