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МО: в украинских лабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса

10:53
  • четверг
  • 10 марта 2022

Патогены планировали передавать с помощью диких птиц

В созданных и финансируемых США на Украине биологических лабораториях проводились эксперименты с образцами коронавируса летучих мышей.
Госдеп отверг обвинения в разработке биологического оружия на Украине

Об этом сообщило министерство обороны России. Согласно обнаруженным документам, американская сторона также изучала возможность переноса африканской чумы свиней и сибирской язвы.

Патогены планировали переносить с помощью диких птиц, которые мигрируют между Украиной, Россией и другими соседними странами.

"Целью этих и других финансируемых Пентагоном биологических исследований на Украине являлось создание механизма скрытого распространения смертоносных патогенов", - заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

6 марта российское Министерство обороны обнародовало оригиналы материалов из украинских биолабораторий, которые финансируются Пентагоном. Полученные документы подтверждают, что на Украине в непосредственной близости от России разрабатывались компоненты биологического оружия.

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