Российские военные уничтожили почти 3 тысячи военных объектов на Украине

Россия продолжает спецоперацию по защите республик Донбасса

С начала специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик российские военные уничтожили 2911 объектов украинской военной инфраструктуры. Об этом в четверг, 10 марта, рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Как уточнил представитель оборонного ведомства, было ликвидировано 97 самолетов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин.

Также уничтожено 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц специальной военной автомобильной техники.

Нанесение ударов по объектам украинской военной инфраструктуры продолжается, цитирует Конашенкова ТАСС.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. 9 марта в Минобороны рассказали, что из строя выведены 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации. На сегодняшний день фиксируются только единичные попытки вылетов украинской боевой авиации.

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