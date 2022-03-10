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Российские военные уничтожили почти 3 тысячи военных объектов на Украине

11:14
  • четверг
  • 10 марта 2022

Россия продолжает спецоперацию по защите республик Донбасса

С начала специальной военной операции по защите Донецкой и Луганской народных республик российские военные уничтожили 2911 объектов украинской военной инфраструктуры. Об этом в четверг, 10 марта, рассказал официальный представитель Министерства обороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Опубликовано видео уничтожения боевыми вертолетами укрепленных объектов ВСУ
Опубликовано видео уничтожения бронетехники ВСУ вертолетом "Аллигатор"

Как уточнил представитель оборонного ведомства, было ликвидировано 97 самолетов, 107 беспилотных летательных аппаратов, 141 зенитный ракетный комплекс ПВО, 86 радиолокационных постов, 986 танков и других боевых бронированных машин.

Также уничтожено 107 реактивных систем залпового огня, 368 орудий полевой артиллерии и минометов, 749 единиц специальной военной автомобильной техники.

Нанесение ударов по объектам украинской военной инфраструктуры продолжается, цитирует Конашенкова ТАСС.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. 9 марта в Минобороны рассказали, что из строя выведены 90% украинских военных аэродромов, на которых базировался основной состав боевой авиации. На сегодняшний день фиксируются только единичные попытки вылетов украинской боевой авиации.

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