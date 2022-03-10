В России госпитализирован 9401 человек с коронавирусом

Выявлен 51231 случай коронавируса

За сутки в России госпитализирован 9401 больной коронавирусом. Об этом сообщили в федеральном оперативном штабе.

Всего за сутки зафиксирован 51231 случай заражения. В Москве коронавирусом заболели 1215 человек, из них госпитализирован только 271.

Выздоровели за сутки 148634 человека. Скончались 665 заболевших.

Всего с начала пандемии коронавирусом в России заболели 17191300 человек. Умерли 358911 зараженных. Вылечились 15043717 заболевших.

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