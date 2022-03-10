Пугачева ответила порадовавшемуся ее отъезду из России священнику

Певица вышла на связь после двух недель молчания

Алла Пугачева впервые вышла на связь после появления слухов о ее отъезде из России. В своем инстаграме певица выложила ответ протоиерею Андрею Ткачеву, который заявил, что ждал отъезда Примадонны.

"Вы не заметили, как воздух очистился? Пугачева навсегда покинула Россию. Господи, как я этого ждал", - заявил священник во время службы.

Пугачева молчать не стала. В видеоответе она заявила, что отпуск, каникулы и лечение нельзя называть эмиграцией.

"Рано радуешься, Андрюша. Вернусь - разберемся. Схожу в церковь твою, помолюсь за тебя. Богохульник", - заявила певица.

Алла Пугачева 2 недели не выходила на связь и ничего не публиковала в соцсетях. Накануне издание "Телепрограмма" сообщило, что певица вместе с детьми и мужем Максимом Галкиным уехали в Израиль.

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