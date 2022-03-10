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Собянин поручил завершить весеннюю уборку города не позднее 30 апреля

11:38
  • четверг
  • 10 марта 2022

Установлена дата традиционного общегородского субботника

Месячник по уборке и благоустройству территории в Москве пройдет с 1 по 30 апреля. Соответствующее распоряжение в четверг, 10 марта, подписал мэр столицы Сергей Собянин.

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В ходе месячника благоустройства предстоит привести в порядок все городские объекты, от крупных инженерных сооружений до фасадов жилых домов.

Коммунальные службы завершат вывоз остатков снега, очистят городские и внутридворовые территории, приведут в порядок газоны, удалят сухостой, отремонтируют и окрасят элементы детских и спортивных площадок, малые архитектурные формы.

Также запланирована промывка инженерных сооружений, подготовка к новому сезону фонтанов, набережных и причалов.

Традиционный общегородской субботник запланирован на 16 апреля. Поучаствовать в нем могут школьники, студенты, сотрудники предприятий и все жители города, которые хотят принять участие в уборке и благоустройстве Москвы, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

В феврале Сергей Собянин оценил работу жилищно-коммунального комплекса города по уборке снега и борьбе с гололедицей. Как указал градоначальник, эта зима была одной из самых сложных за последние годы. Однако жилищно-коммунальный комплекс Москвы справился с поставленными перед ним задачами.

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