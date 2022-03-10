Синоптики зафиксировали в Москве рекордно морозную ночь

Показатели ниже, чем в самом холодном месяце - январе

Самую морозную с середины января ночь зафиксировали синоптики в московском регионе. В столице столбики термометров опускались до минус 14 градусов, по области – до минус 23, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос " Евгений Тишковец.

"Сегодня у нас получилась самая морозная ночь в Москве. Столбики термометров опустились до минус 14 градусов, это сейчас фактическая температура. А по области Клин оказался самым холодным, здесь зафиксирована температура минус 23,1 градуса", - сообщил Тишковец агентству РИА Новости.

Метеоролог напомнил, что таких морозов не было даже в феврале. Такая низкая температура в последний раз зарегистрирована два месяца назад. Нынешние показатели даже ниже, чем положено по климатической норме для самого холодного месяца – января, заключил синоптик.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"