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Разведка Белоруссии засекла передвижение групп наемников к Чернобылю

11:41
  • четверг
  • 10 марта 2022

Лукашенко призвал пограничников к бдительности

Группа наемников перемещается вдоль границы Украины с Белоруссией по направлению к Чернобылю. Данные разведки привел белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с руководством Министерства обороны.

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"Мы всегда опасались присутствия в сопредельных государствах, особенно в Украине, наемников. Наша разведка, притом несколько источников, обнаружили таких наемников, которые не переходят границу с Беларусью, опасаются, но двигаются параллельно белорусско-украинской границе в направлении Чернобыля", - сообщил Лукашенко.

Белорусского лидера эта информация обеспокоила. Лукашенко призвал  руководителя сил специальных операций обратить на эти данные особое внимание. Президент подчеркнул, что военные и пограничники не должны допустить нарушения госграницы, передает агентство БелТА.

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