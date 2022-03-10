Разведка Белоруссии засекла передвижение групп наемников к Чернобылю

Лукашенко призвал пограничников к бдительности

Группа наемников перемещается вдоль границы Украины с Белоруссией по направлению к Чернобылю. Данные разведки привел белорусский президент Александр Лукашенко на совещании с руководством Министерства обороны.

"Мы всегда опасались присутствия в сопредельных государствах, особенно в Украине, наемников. Наша разведка, притом несколько источников, обнаружили таких наемников, которые не переходят границу с Беларусью, опасаются, но двигаются параллельно белорусско-украинской границе в направлении Чернобыля", - сообщил Лукашенко.

Белорусского лидера эта информация обеспокоила. Лукашенко призвал руководителя сил специальных операций обратить на эти данные особое внимание. Президент подчеркнул, что военные и пограничники не должны допустить нарушения госграницы, передает агентство БелТА.

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