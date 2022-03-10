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В Турции начались переговоры глав МИД России и Украины

11:39
  • четверг
  • 10 марта 2022

Это первый их контакт после начала спецоперации по защите Донбасса

В турецкой Анталье начались переговоры Сергея Лаврова с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. Это первый контакт на высоком уровне между представителями двух государств с начала спецоперации по защите Донбасса.

Перед встречей с Кулебой глава российского МИД провел переговоры со своим турецким коллегой Мевлютом Чавушоглу.

Россия 24 февраля начала специальную военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию страны.

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